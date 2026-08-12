Voluntarios reúnen ayuda en El Campín de Bogotá para las víctimas del terremoto

Desde primera hora de la mañana, voluntarios, muchos de ellos con camisetas de la selección colombiana de fútbol, formaron largas cadenas humanas para recibir, clasificar y empaquetar las donaciones para su posterior traslado.

El potente sismo sacudió al país a las 07:34 hora local del lunes (12:34 GMT) y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más afectados junto con Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

“Todo lo que conseguimos es poco, necesitamos mucha ayuda”, manifestó a EFE el director de Sencia (empresa operadora del estadio), Mauricio Hoyos.

La iniciativa, organizada por Sencia y la Cruz Roja Colombiana, estima reunir alrededor de 1.000 voluntarios por día, quienes se encargan de embalar y empacar los productos que llegan hasta el lugar.

Con gritos para coordinar, los voluntarios se pasan unos a otros comida, agua y productos para el aseo, como pañales para niños y ancianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Cruz Roja Colombiana explicó a EFE que el objetivo es “enviar las ayudas de manera homogénea y que las donaciones se entreguen de forma equitativa”, por lo que no tienen ningún área priorizada por el momento.

Entre los voluntarios que participan en la cadena humana que trabaja en El Campín está Herbert González, vecino de Bogotá que comenzó a colaborar desde las ocho de la mañana y que participó en la campaña de ayuda para los terremotos de Venezuela.

“Uno nunca sabe cuándo le va a tocar”, explicó a EFE González, quien decidió acudir nada más saber de la magnitud de la emergencia, que ya suma al menos 239 fallecidos y 3.755 heridos, según los datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Campín fue utilizado también como punto de acopio para recolectar ayuda para Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el 24 de junio el norte del país vecino y que dejó 6.301 fallecidos.