Al menos cinco muertos en Crimea durante la desactivación de un proyectil ucraniano

"En Sebastopol tuvo lugar una tragedia: cuatro zapadores del Ministerio de Emergencias y un guardia de seguridad murieron en cumplimiento de su deber", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

Detalló que los fallecidos "revisaban un terreno tras un ataque ucraniano", sin especificar qué tipo de artefacto detonó.

"El proyectil enemigo detonó cuando los especialistas cumplían su principal y más peligrosa misión, limpiaban nuestra tierra de metal mortífero, protegiendo a la ciudad y sus habitantes", añadió.

Razvozháev destacó el trabajo de los zapadores de Emergencias, que cuenta con miles de proyectiles y campos de minas desactivados.

"Es una pérdida terrible. Todos dejaron familias, amigos, colegas. No hay palabras para atenuar este dolor", añadió, al asegurar que las autoridades locales y el Ministerio de Emergencias ofrecerá a los familiares "toda la ayuda y el apoyo necesarios".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anteriormente, el gobernador local informó que Sebastopol había quedado temporalmente sin abastecimiento eléctrico "a consecuencia de ataques enemigos contra la infraestructura energética de la ciudad".

Por la mañana Razvozháev informó del restablecimiento de la electricidad en algunos de los distritos y llamó a los habitantes de Sebastopol a no recargar las líneas eléctricas, ahorrar la carga de sus móviles y mantener la calma.

A su vez, los canales rusos Mash y Baza informaron de que en la mañana del jueves murió otro hombre a consecuencia de una explosión de una bomba plantada en un banco en un parque local, una información que no ha sido confirmada por las autoridades rusas.

El canal de Telegram VChK-OGPU identificó a la víctima como un oficial de la Armada Rusa que anteriormente había sido capitán del submarino Zaporiyia, la única nave de este tipo de la Marina de Guerra ucraniana, que pasó a manos rusas durante la anexión de Crimea en 2014.

Posteriormente el oficial, identificado como Robert Shagueyev, asumió el cargo de subcomandante de una brigada de submarinos rusos de la Flota del Mar Negro rusa y fue acusado por Ucrania de alta traición.