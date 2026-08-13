Al Qaeda refuerza su red en el sur de Asia y ONU lo vincula con el atentado en Nueva Delhi

Según el 38.º informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones del Consejo de Seguridad sobre Estado Islámico, Al Qaeda y sus afiliados, publicado esta semana, el atentado perpetrado el 10 de noviembre de 2025 en las inmediaciones del Fuerte Rojo de Nueva Delhi fue "oficialmente atribuido" a AQIS.

Esto supone un cambio respecto al informe anterior del mismo equipo de vigilancia, publicado el 4 de febrero, que recogía información proporcionada por un Estado miembro que relacionaba el ataque con Jaish-e-Mohammed (JeM).

Naciones Unidas no precisa en el nuevo informe qué autoridad realizó la atribución a AQIS ni detalla públicamente las pruebas que la sustentan.

La explosión junto al histórico complejo del Fuerte Rojo, uno de los lugares más emblemáticos y concurridos de la capital india, provocó una investigación de las autoridades antiterroristas del país.

El informe alerta además de los intentos de AQIS de aprovechar Bangladés para establecer células, ampliando así su potencial presencia hacia el este del subcontinente.

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La evaluación no precisa cuántas células estarían implicadas ni sostiene que el grupo haya logrado establecer una estructura operativa.

AQIS fue creada por Al Qaeda en 2014 para extender sus operaciones por el subcontinente indio y ha mantenido presencia y vínculos principalmente en Afganistán y Pakistán, además de aspiraciones en la India y Bangladés, según expertos.

El documento analiza también los intentos de estas organizaciones de desarrollar capacidades químicas y biológicas, aunque señala que estos grupos continúan enfrentándose a importantes limitaciones técnicas.

En el caso de Estado Islámico de Khorasan (ISIS-K), la ONU destaca un interés particular por la ricina y señala que durante el último año se difundieron instrucciones para producir esta toxina en espacios vinculados a la organización.

El informe conecta esta actividad con un caso registrado en la India a finales de 2025, cuando las autoridades arrestaron a tres personas, entre ellas un médico, que presuntamente habían recibido de una célula de Estado Islámico en el extranjero el encargo de desarrollar ricina.