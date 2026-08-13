ALBA asegura que dimensión antimperialista y revolucionaria de Fidel Castro sigue vigente

"Fidel es conciencia, voluntad y acción de una época histórica. Convirtió la resistencia de Cuba en ejemplo universal de dignidad y consagró su vida a la causa de los humildes", indicó el bloque en un comunicado publicado por su secretario ejecutivo, el venezolano Rander Peña, en Telegram.

Asimismo, la ALBA sostuvo que la palabra de Castro orientó, su ejemplo movilizó y su vocación internacionalista trascendió fronteras, "haciendo de la solidaridad un principio revolucionario y una fuerza concreta al servicio de la humanidad".

A su juicio, 100 años después del nacimiento de Castro, su vida, su pensamiento y su obra se alzan como patrimonio moral y político de los pueblos que luchan por su dignidad, su soberanía y su derecho irrenunciable a construir su propio destino.

La ALBA recordó que Fidel Castro y el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fundaron esta organización en diciembre de 2004, concebida como una "alianza de pueblos libres, unidos por la cooperación, la complementariedad, la justicia social y la solidaridad".

Este bloque, prosiguió la nota, constituye una de las expresiones más elevadas de la visión estratégica del mandatario cubano y de su certeza de que solo la unidad puede garantizar la independencia definitiva de la región.

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La captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos constituyó un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que pasaron de ser estrechos aliados políticos y económicos durante décadas, a mantener contactos cada vez más distanciados.

Venezuela era el principal proveedor de petróleo a la isla, pero el bloqueo petrolero estadounidense impuesto desde enero cortó esos suministros; a la vez que Caracas disminuyó la presencia en su país del personal cubano que se desempeñaba en las misiones estatales cubanas en sectores como la salud, principalmente.