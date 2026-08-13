Alto comisionado expresa inquietud por uso de la cadena perpetua contra menores en Turquía

"Es esencial que esa ley sea modificada para que todas sus disposiciones estén plenamente en consonancia con las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de la infancia", indicó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Recordó que, en virtud del derecho internacional, los menores sólo pueden ser privados de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tempo más breve que resulte apropiado, y que la imposición de largas penas de prisión contradice la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

La enmienda a la Ley de la Protección de la Infancia aprobada el 8 de agosto en Turquía establece también que los menores de edad infractores sean internados en centros cerrados, y que cualquier traslado posterior a una institución carácter educativo quede sujeto a una evaluación.

"Los sistemas de justicia, incluida la justicia juvenil, deben combinar la exigencia de responsabilidades con la rehabilitación, el apoyo individualizado y las oportunidades de reinserción", destacó el alto comisionado austríaco.