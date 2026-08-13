Ascienden a 46 los muertos en el naufragio de un barco en el lago Kariba de Zimbabue

El navío tenía una capacidad máxima autorizada para 90 personas, aunque investigaciones policiales remarcaron que transportaba a más de 120 personas, entre ellas al menos 12 menores.

Según la Unidad de Protección Civil (CPU), la agencia de gestión de desastres del país, cifró en 15 los cadáveres recuperados y en 77 a las personas rescatadas, que lograron sobrevivir tras nadar o ser arrastradas hacia un islote cercano, desde donde fueron evacuadas por botes de asistencia.

Por su parte, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró formalmente el estado de desastre para movilizar de urgencia recursos del Ejército, buzos de la policía y aeronaves privadas.

El mandatario reconoció públicamente que el evento, que tuvo lugar este pasado martes, expuso graves deficiencias en los sistemas de fiscalización y seguridad marítima del país.

La presa de Kariba fue construida entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos sobre el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y la vecina Zambia, lo que creó el lago homónimo, el mayor embalse artificial del mundo, con una capacidad de unos 180 kilómetros cúbicos.

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La última rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Kariba fue financiada hace siete años por la Unión Europea (UE) con 113 millones de euros.

La central de Kariba y la Central Termoeléctrica de Hwange son las dos fuentes principales de generación de energía para Zimbabue, cuyos equipos han quedado obsoletos, aunque el Gobierno prometió obras de "rehabilitación" del servicio, que terminarán en 2030.

Zimbabue sufre apagones de hasta 14 horas diarias desde hace 45 años, lo que ha obligado a industrias, comercios y ciudadanos a depender de métodos alternativos más costosos.