Bolsa mexicana cae 1,41 %, contrario a índices de EE.UU. y pierde piso de 65.000 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global; en Estados Unidos los índices Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500 avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,41 % para caer en tres de las últimas cuatro sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 10 de junio", cuando registró 64.821,61 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Carso (-3,32 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-3,01 %), Industrias Peñoles (-2,96 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,64 %) y Alsea (-2,38 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este jueves, el mercado mexicano acumula una pérdida del -3,15 % en lo que va de agosto y, pese a ello, registra un avance del +0,81 % en lo que va de 2026.

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,04 unidades por billete verde, frente a los 17,07 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 241,8 millones de títulos por un importe de 22.010 millones de pesos (unos 1.291 millones de dólares).

De las 779 firmas que cotizaron en la jornada, 422 terminaron con sus precios al alza, 337 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 39,33 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 4,55 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 3,07 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cervecera Anheuser-Busch Inbev (ANB), con el -6,81 %; de la productora de acero Industrias CH (ICH B), con el -5 %, y de la productora y distribuidora de productos diversos Nutrisa (NUTRISA A), con el -3,33 %.