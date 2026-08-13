Charlize Theron y John Carpenter serán homenajeados de la gala del Museo de la Academia

“(Sus) extraordinarias trayectorias ejemplifican la creatividad, la innovación y la excelencia que continúan impulsando a la industria”, expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Theron, ganadora del Oscar a mejor actriz por ‘Monster’ (2003), recibirá el premio Icon Award, que celebra a un artista cuya carrera ha tenido un impacto global significativo.

Por su parte, Domingo, que ha recibido dos nominaciones consecutivas al Óscar al mejor actor por ‘Rustin’ (2023) y ‘Sing Sing’ (2024) recibirá el Vantage Award, un premio dirigido a los artistas que contribuyen a desafiar las narrativas dominantes en torno al cine.

El museo otorgará a Carpenter, un pilar fundamental del cine de terror y ciencia ficción de los años 70 y 80, el Luminary Award, que se concede a cineastas cuyas contribuciones singulares han ampliado las posibilidades creativas de la cinematografía.

La institución subrayó que los homenajeados “respaldan directamente” la misión del museo.

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Alrededor de la gala se realizarán varias actividades como un conversatorio con Theron, que contará con la proyección de ‘Mad Max: Fury Road’ (2015); asimismo, Carpenter presentará tres noches de proyecciones de sus películas, incluida ‘Halloween’ (1978).

La gala se realizará el 17 de octubre en las instalaciones del museo en Los Ángeles.