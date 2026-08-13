China prolonga cinco años los aranceles 'antidumping' a la fibra óptica de la India

La medida entrará en vigor este viernes, 14 de agosto, y mantendrá sin cambios los gravámenes aplicados a los diferentes fabricantes indios, informó el Ministerio chino de Comercio.

Las tasas oscilan entre el 7,4 % para Sterlite Technologies y el 30,6 % para Aksh Optifibre y Finolex Cables, mientras que el resto de empresas indias estarán sujetas, con carácter general, a un gravamen del 24,5 %.

Pekín impuso por primera vez estos aranceles en agosto de 2014 por un periodo de cinco años y decidió prorrogarlos en 2020.

En agosto de 2025 abrió una nueva revisión, a petición de la industria china, para determinar si procedía mantenerlos.

Tras un año de evaluación, Comercio concluyó que la eliminación de las medidas podría provocar la continuación o reaparición del 'dumping' y del daño a los productores nacionales.

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La decisión llega en pleno acercamiento diplomático entre China y la India, que desde 2024 han dado pasos para normalizar unas relaciones deterioradas por la disputa fronteriza en el Himalaya, aunque persisten importantes fricciones económicas y comerciales.

Nueva Delhi pidió el pasado julio a Pekín mejorar el acceso de sus productos al mercado chino y abordar el desequilibrio comercial bilateral, después de que el déficit indio con China superase los 99.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024/2025.

Ambos países mantienen además contenciosos comerciales: la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha creado este año dos paneles a petición de China para examinar aranceles y otras medidas indias que Pekín considera discriminatorias en sectores como la alta tecnología, la energía y la automoción.