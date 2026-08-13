De Schiaparelli a Rosa Clará: el Año Gaudí también se celebra encima de la pasarela

La casa de modas Schiaparelli o las firmas Lola Casademunt y Rosa Clará son solo algunas de las marcas que han querido que sus nuevas colecciones incluyeran guiños a la obra del arquitecto modernista catalán.

En su último desfile en París, el director creativo de Schiaparelli, Daniel Roseberry, quiso honrar el universo artístico de Gaudí, una línea de trabajo que, reconocía, le había inspirado "un viaje reciente a Barcelona".

Como ya hizo en su día la propia Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí y su vestido langosta, claramente inspirado en el surrealismo del artista, Roseberry se dejó llevar y dejó que los 'trencadís' (mosaicos) de Gaudí se convirtieran en mangas abullonadas, chaquetas y faldas estructuradas llenas de color y texturas.

"Quizás esa sea la lección más profunda que Elsa dejó a esta casa: no un vocabulario de símbolos, sino el permiso para creer que lo imposible puede convertirse, en sí mismo, en un método creativo", reflexionaba en redes sociales tras el desfile.

En el Año Gaudí tampoco podía faltar un guiño de una de las diseñadoras catalanas más reconocibles, la exponente de la moda nupcial Rosa Clará.

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Coincidiendo con la efeméride, la firma de novias presentó la propuesta 'Bride by Nature' (Novia de la naturaleza), un 'fashion film' con cuyas prendas se quería rendir homenaje "al incomparable arquitecto catalán a través de un universo visual donde naturaleza, arquitectura y moda dialogan de forma armónica", contaron a EFE.

Las formas orgánicas, los movimientos fluidos y la búsqueda de una belleza atemporal presentes en la obra del arquitecto también están en el horizonte de Rosa Clará, añadieron desde la firma, que en el audiovisual establece paralelismos entre las creaciones de la firma y algunos de los principios que definieron el lenguaje creativo de Gaudí.

Encajes, bordados, texturas y volúmenes buscan evocar en las prendas la armonía y la riqueza de las formas naturales en los vestidos de novia de la diseñadora catalana, que como Schiaparelli también incluyó guiños a la arquitectura del maestro del modernismo en su última colección.

Un elemento central de Gaudí, los vitrales de colores -que encuentran su máximo exponente en el interior de la Sagrada Familia, en la que se filtra una luz coloreada llena de magia- también inspiraron la colección de 45 años de la firma Lola Casadaemunt.

"La colección respira Barcelona, con esos estampados y gamas cromáticas que evocan los reflejos y juegos de luz de los vitrales presentes en algunos de sus edificios más icónicos y materiales ricos en texturas y detalles que reinterpretan la riqueza ornamental y el cuidado artesanal característicos de los grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad", contó a EFE la directora creativa de esa marca, Maite Gassó.

En la colección, llamada 'La joya', están muy presentes las piezas de pedrería multicolor y formas orgánicas inspiradas en los mosaicos modernistas.

No es la primera vez que el nombre del arquitecto se cuela en el mundo de la moda. El genio catalán sigue siendo una rica fuente de inspiración para muchos artistas de diversas disciplinas, como la pintura, la poesía o la música.

En moda, sin ir más lejos, el apellido del arquitecto modernista dio nombre durante años a la pasarela catalana, que antes de que pasara a denominarse 080 Barcelona Fashion Week, se llamaba Pasarela Gaudí.

También en 2015 la colección de Max Azria se inspiró en Gaudí con la visión del diseñador Hervé Léger, quien usó un estampado de flores que parecían relieves y colores brillantes como el oro, el amarillo, el blanco y el azul, asemejando los coloridos mosaicos modernistas.

Sin olvidar el guiño de la exclusiva marca Louis Vuitton, que en mayo de 2024 escogió el gaudiniano Park Güell de Barcelona como escenario de uno de los desfiles más importantes del año, la colección Crucero.