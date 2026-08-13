Ecuador enviará 35 rescatistas y expertos a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

El contingente, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, contará con autonomía operacional para siete días y fue desplegado en respuesta a las solicitudes realizadas por el Gobierno colombiano a través de la Cancillería ecuatoriana.

A los rescatistas se sumará un equipo de especialistas en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia, que apoyará en la evaluación de daños y en la clasificación de las edificaciones como habitables o no habitables en las zonas que determinen las autoridades colombianas.

Luque expresó además la solidaridad de Ecuador con Colombia y Venezuela por las pérdidas humanas y materiales provocadas por los recientes eventos sísmicos.

Además, llamó a los ecuatorianos a la calma y descartó que la sucesión de terremotos ocurridos primero en Venezuela y posteriormente en Colombia implique que vaya a producirse un sismo de grandes dimensiones en Ecuador.

"Quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía. La secuencia de sismos registrados primero en Venezuela y posteriormente en Colombia no significa que, como consecuencia de estos eventos, se prevea un terremoto en Ecuador", afirmó Luque durante una rueda de prensa en la provincia costera de Guayas.

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No obstante, recordó que Ecuador mantiene un riesgo sísmico permanente y llamó a reforzar las medidas de prevención y preparación y a evitar la difusión de información no verificada.

Por su parte, y como parte de la respuesta humanitaria, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) habilitó desde este miércoles dos centros de acopio, ubicados en las provincias de Pichincha y Guayas, para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas, entre ellas artículos para alojamiento temporal, agua, utensilios de aseo e higiene personal.

Según el último conteo, el sismo de Colombia suma ya 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.