El 52% de violencia de género en migrantes en sur mexicano incluye ataque sexual, dice ONG

Según el informe 'La Cuerpa que Migra', el 52 % de los casos de violencia de género atendidos por MDM solo en la ciudad de Tapachula (Chiapas) incluyeron un tipo de agresión sexual, y de esos, el 92 % fueron atendidos después de las 72 horas de la agresión, es decir, fuera del periodo para acceder a ciertos tratamientos de emergencia.

"La mayoría de los casos llegaba después de esta ventana", explicó a EFE la coordinadora médica de MDM, Tania Marín, al destacar que las primeras 72 horas son "cruciales" para poder acceder a anticoncepción de emergencia o la profilaxis posexposición al VIH.

La especialista precisó que la organización ha observado un cambio en los patrones de violencia, pues entre 2021 y 2023, esta era cometida principalmente por desconocidos al entrar a México.

"En los últimos años, lo que hemos visto es que ya hay mucha violencia comunitaria, porque las mujeres ya pasan más tiempo en Tapachula", afirmó.

El informe también apunta a un aumento de los casos de violencia sexual en la frontera sur, pues en 2025 estos representaron un 66 % del total de atenciones por violencia de género, a diferencia de los años anteriores: 2024 (57 %), 2023 (47 %), 2022 (46 %) 2021 (52 %).

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Entre los principales obstáculos para poder acceder a los servicios de salud en México y Centroamérica, se encuentran barreras administrativas, lingüísticas y culturales, el estigma y discriminación y gastos asociados a la atención, según el estudio.

Ivana Piñero, solicitante de refugio en México, quien viajó hace dos años desde Venezuela con sus cuatro hijos, ha vivido en carne propia estas barreras al tratar de acceder a una prueba de ETS, lo que le fue negado por falta de documentos.

De igual manera, cuenta que hace unos meses intentó conseguir anticoncepción para su hija mayor en los servicios públicos pero enfrentó prejuicios y discriminación.

Según el informe, el 43 % de las personas migrantes no utilizan ningún método anticonceptivo, y el 95,5 % de las personas en edad reproductiva (16 a 49 años) no había recibido información sobre métodos en el trayecto.

"(Falta) bastante sensibilización", consideró Piñero, respecto a las atenciones de salud pública.

"Porque al momento en que te vas a realizar, por lo menos en mi caso, una prueba de ETS, te miran así como que como que ya tienes algo", expuso.

Aunque Piñero y su hija no fueron atendidas por violencia sexual, la migrante relata que estuvieron expuestas a situaciones de riesgo durante el trayecto.

En el viaje de Chiapas a Ciudad de México, recuerda, llegaron a observar cómo a integrantes de otro grupo "los tenían apuntados y los estaban subiendo (…) a una camioneta".

El 60 % de las personas atendidas por MDM entre 2021 y 2023 se sintieron inseguras en el camino, según datos de la organización.