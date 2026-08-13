El aeropuerto de Catania (Sicilia) continuará cerrado este jueves por la erupción del Etna

Entre el 8 y el 11 de agosto, aproximadamente 700 vuelos fueron cancelados , desviados o reprogramados debido a la presencia de ceniza volcánica en la atmósfera y las consiguientes restricciones al transporte aéreo, según datos de SAC, la empresa que gestiona el aeropuerto de Catania.

Este jueves, SAC anunció que, "debido a la actividad eruptiva del Etna y la emisión de ceniza volcánica, el cierre del espacio aéreo se ha extendido hasta las 2:00 del 14 de agosto", por lo que se prevé un nuevo día de caos en el aeropuerto donde los pasajeros han lamentado la falta de atención.

En Palermo, donde se ha desviado parte del tráfico, se han desviado aproximadamente 190 vuelos, el problema es que el aeropuerto de la capital siciliana se encuentra a varias horas en autobús de Catania.

Según las estimaciones, la emergencia afecta al menos a 100.000 viajeros , lo que supone una pérdida en el gasto turístico que Assoesercenti Sicilia, asociación turística de la isla, calcula entre 12 y 24 millones de euros.

Según el último informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el volcán mantiene varias bocas efusivas activas a 2.750, 2.090 y 1.900 metros de altitud, con coladas de lava que avanzan por la ladera hasta alcanzar una cota de 1.360 metros en la zona deshabitada del Valle del Bove.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque los científicos detectaron una ligera pérdida de presión acumulada en el terreno, la actividad explosiva interna del volcán sigue registrando niveles muy altos, según los vulcanólogos.

El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, criticó la vulnerabilidad del aeródromo catanés por su proximidad al Etna.

"Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...) El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.