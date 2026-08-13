El Banco Central de Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25 % por undécimo mes

En su sesión mensual de directorio, el BCRP indicó que este resultado se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos y de las tarifas de transporte nacional debido a la mayor demanda estacional por las fiestas de la independencia del país, que se celebran el 28 y 29 de julio.

En términos interanuales, la inflación total aumentó de 4 % en junio a 4,1 % en julio, mientras que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4,5 a 4,6 %.

"Este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril", acotó el banco emisor.

Si se excluye el sector de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,7 % interanual, con lo que se mantuvo por debajo de 2 % desde abril del año pasado.

El BCRP también indicó que las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,8 % en junio a 3,0 % en julio pasado, con lo que se ubicaron en el límite superior del rango meta.

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Sin embargo, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 % en el horizonte de proyección "conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación".

Alertó, sin embargo, que "existe el riesgo" de que un impacto de mayor intensidad del fenómeno climático de El Niño, así como las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, "tengan efectos más persistentes sobre la inflación".

El banco central sostuvo que los riesgos globales "se han moderado recientemente debido a la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos", aunque persiste la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones en Medio Oriente, "lo que se suma a otros riesgos geopolíticos y comerciales".

"En este entorno, las perspectivas favorables de crecimiento de la actividad económica mundial continúan siendo positivas y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana", acotó.

El directorio aseguró, finalmente, que se mantiene atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluida la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, para hacer ajustes en la posición de la política monetaria si es necesario.

En la misma sesión, el banco emisor acordó mantener una tasa de interés de 2,25 % para depósitos 'overnight' (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco mantuvo un 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluar el Programa Monetario de Perú será el 10 de septiembre, indicó el BCRP.