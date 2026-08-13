El expiloto Arnaud Penent d'Izarn asume como director de la Aeronáutica Civil de Colombia

"El nuevo director general es piloto y administrador aeronáutico, con una trayectoria de tres décadas dedicada a la aviación civil y militar, en las que suma más de 8.500 horas de vuelo", señaló la Aerocivil en un comunicado.

Penent d'Izarn hizo parte de la FAC entre 1992 y 2021, y se retiró con el grado de coronel tras liderar "áreas clave como la Comandancia de Educación Aeronáutica y la Dirección de Operaciones, además de aportar su visión en temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario".

También trabajó en la Aerocivil como director de Servicios de Navegación Aérea y subdirector general, y en 2020 coordinó la respuesta operativa aérea frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

"Su regreso a la entidad marca una nueva etapa enfocada en consolidar, modernizar y garantizar la seguridad de la aviación en el país, respaldado por un liderazgo que conoce de cerca los retos de la institución", añadió la Aerocivil.

En su currículum tiene también cursos de comando de operaciones de paz de las Naciones Unidas y de observador militar de la ONU.

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También fue director de la Feria Aeronáutica Internacional (F-AIR Colombia 2019) e integró el Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano, "impulsando capacidades científicas, tecnológicas y de relacionamiento estratégico para el sector", concluyó la información.