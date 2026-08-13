Exiliados piden a la Caricom apoyar convocatoria de la OEA sobre elecciones en Nicaragua

"Hemos solicitado el más categórico respaldo a la resolución de la próxima sesión extraordinaria del Consejo Permanente y la convocatoria urgente de una Reunión Extraordinaria de consulta de ministro de Relaciones Exteriores de los Estados partes", indicaron los opositores nicaragüenses en una carta enviada a la Caricom.

El pasado 19 de julio, Ortega sentenció en un discurso que "aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder", lo que generó una ola de reacciones denunciando la consolidación de la autoritarismo en Nicaragua.

En la misiva, las organizaciones en el exilio pidieron a los países caribeños que consideren evaluar la crisis de Nicaragua "no solo como asunto interno, sino como un tema de interés hemisférico para las implicaciones que derivan a (la) seguridad y estabilidad del sistema interamericano, incluyendo el impacto especifico sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes".

Destacaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación de derechos humanos en Nicaragua como la más grave del continente, con detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, y hostigamiento transnacional.

"Hemos remarcado las graves consecuencias de inseguridad en la región como migración forzada, crimen organizado y alineación con potencias extra hemisféricas", señalaron.

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Por tanto, los opositores exhortaron a las delegaciones de la Caricom a "respaldar con sus votos la convocatoria urgente" de la reunión.

La propuesta de EE.UU. condena los daños provocados por el Gobierno de Daniel Ortega y propone una reunión de consulta de ministros de Exteriores para determinar "qué hacer".

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

La Asamblea Nacional (Parlamento), supeditada a la Presidencia, ya presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.

La reforma eleva a rango constitucional las restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como "golpistas" o "traidoras a la patria".

Las últimas elecciones generales se celebraron en noviembre de 2021 sin la participación de los principales aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, que fueron arrestados previo a esos comicios.