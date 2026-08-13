FundéuRAE: "viaje por carretera", mejor que "road trip"

Es posible leer en los medios de comunicación frases como “El road trip más fascinante de América discurre entre bosques encantados, ciudades históricas y montañas rocosas”, “El road trip más bonito cerca de Lisboa: playas, palacios y acantilados de vértigo” o “Tres dispositivos básicos que debes llevar en tu coche o cámper para no quedarte tirado en los road trips del verano”.

La construcción inglesa “road trip” se emplea para designar la ruta que alguien realiza por carretera, bien sea en coche, en autobús, etc., generalmente para hacer turismo. No obstante, su uso es innecesario, pues existe un equivalente asentado en español: “viaje por carretera”.

De este modo, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “El viaje por carretera más fascinante de América discurre entre bosques encantados, ciudades históricas y montañas rocosas”, “El viaje por carretera más bonito cerca de Lisboa: playas, palacios y acantilados de vértigo” y “Tres dispositivos básicos que debes llevar en tu coche o cámper para no quedarte tirado en los viajes por carretera del verano”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.