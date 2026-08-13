Ghana afirma que pagó todas sus repatriaciones desde Sudáfrica, que ha pedido reembolsos

"El Ministerio de Asuntos Exteriores desea dejar constancia, de manera inequívoca, de que la evacuación de todos nuestros compatriotas fue financiada íntegramente por el Gobierno de Ghana y nuestros socios ghaneses", señaló esa cartera ministerial en un comunicado.

"Para que no quepa duda, Ghana no solicitó ningún tipo de apoyo financiero ni material al Gobierno de Sudáfrica", añadió, al subrayar que "las evacuaciones continúan".

Así, aseveró, "bajo ninguna circunstancia, Ghana figurará entre los países a los que el Gobierno de Sudáfrica solicita el reembolso de los gastos incurridos en la repatriación de ciudadanos extranjeros".

El Ejecutivo ghanés divulgó este mensaje después de que Sudáfrica informara este martes de que las repatriaciones de cerca de 90.000 extranjeros -según sus cálculos- le han costado unos 293 millones de rands (unos 15,7 millones de euros), unas cinco veces el presupuesto asignado para las operaciones.

"Hemos escrito al Gobierno de Malaui y, por supuesto, a las embajadas de Nigeria y Etiopía, solicitando el reembolso de este coste", señaló Tommy Makhode, director general del Departamento (Ministerio) del Interior al comparecer ante un comité parlamentario.

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Según la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA, en inglés) de Sudáfrica, 89.936 extranjeros han sido repatriados desde junio y hasta el 7 de agosto, un número que sigue estando muy por debajo de la suma de los retornos reportados por los gobiernos de varios países africanos de donde proceden estos migrantes.

La tensión no ha hecho más que crecer en los últimos meses en Sudáfrica, con una ola de ataques xenófobos y protestas en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia indiscriminada contra migrantes africanos en muchos casos.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La tensión ha llevado en las últimas semanas a países como Malaui, Ghana, Nigeria, Zimbabue, Kenia, Uganda o Mozambique a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años, causando decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables.