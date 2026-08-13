Groenlandia aplaza inicio de polémico proyecto petrolero estadounidense

"El Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés) estima que las actividades exploradoras propuestas por White Flame Energy en Nunap Qeqqa no se podrán realizar en el invierno 2026/27. No se puede concluir el proceso necesario y, por lo tanto, los necesarios permisos no estarán listos antes del inicio planeado", consta en un comunicado oficial.

Las autoridades groenlandesas ya habían enviado la semana pasada una amonestación grave a esa firma por trasladar sin permiso material para realizar las perforaciones en esa zona de la costa este.

Los promotores del proyecto han reiterado su intención de continuar con el proyecto pese al aplazamiento, según informó este jueves la televisión pública groenlandesa NRK.

White Flame es una subsidiaria de la petrolera británica 80 Mile, que se alió el año pasado con la recién creada Greenland Energy Company, una firma estadounidense que ejerce como inversor y operador del proyecto.

Entre los accionistas de Greenland Energy figura el millonario Kenneth Griffin, con vínculos con la administración Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

White Flame posee tres licencias para realizar prospecciones, emitidas antes de que el gobierno groenlandés aprobara en 2021 paralizar la concesión de nuevos permisos.

Grandes multinacionales adquirieron licencias la década anterior, cuando Groenlandia abrió a la explotación una zona de la isla y se especulaba con enormes reservas bajo el mar, pero ninguna encontró petróleo y muchos permisos acabaron siendo devueltos.

Las autoridades groenlandesas resaltaron que ya en una reunión mantenida con los promotores del proyecto el mes pasado, habían expresado sus dudas sobre los planes de la firma.

"En la reunión se mostró preocupación por el rígido plan y se repasó el proceso administrativo necesario antes de que se aprobasen las perforaciones. Y se insistió en que aunque la compañía tenía distintas alternativas al plan, hay un proceso establecido por ley que no puede ser alterado", señala el comunicado.

El proyecto tampoco ha sido bien recibido en esta isla de 2 millones de kilómetros cuadrados pero sólo algo menos de 57.000 habitantes, y en varias localidades groenlandesas ha habido manifestaciones por miedo a sus posibles consecuencias medioambientales.

La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.

Tanto Dinamarca como Groenlandia han insistido en que las negociaciones no pueden cruzar las "líneas rojas" sobre la soberanía, la integridad y el derecho a la autodeterminación de Groenlandia.