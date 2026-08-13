Guardia Costera de EEUU busca a un hombre de la isla de Dominica desaparecido en el Caribe

El hombre, identificado por las autoridades como Peter Baron, de 58 años, está desaparecido después de que, según dijeron sus familiares a los guardacostas, partiera en un viaje desde Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas, con destino a San Martín el domingo, pero no ha llegado a su destino.

Según informó la Guardia Costera en un comunicado, Baron era la única persona a bordo del catamarán blanco de nombre 'Ocean Time', de 45 pies (14 metros) de eslora, que iba a entregar al nuevo propietario de la embarcación.

Fue entonces que los guardacostas en San Juan recibieron el miércoles en la noche una llamada de los familiares de Baron preocupados de que este estaba retrasado en llegar a su destino.

Posteriormente, los guardacostas pudieron establecer comunicación con un agente marítimo local, quien informó que una semana antes, Baron había partido de Tórtola con destino a San Martín a bordo del 'Ocean Time', pero que experimentó problemas con el sistema de dirección que lo obligaron a regresar a Tórtola.

El agente añadió que Baron realizó personalmente reparaciones en el sistema de dirección antes de partir nuevamente hacia San Martín el domingo, pero se desconoce su paradero.

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Ante ello, los guardacostas desplegaron un helicóptero MH-60 Jayhawk desde su Estación Aérea Borinquen en Aguadilla (noroeste) para llevar a cabo la búsqueda y emitieron un mensaje de alerta para que el tráfico marítimo en la zona estuviera atento.