Hallan muerto a uno de los dos portugueses desaparecidos en el mar Adriático de Croacia

En un comunicado, el Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata informó de que el cadáver encontrado fue entregado a la policía en la ciudad costera de Novi Vinodolski (noroeste del país).

La nota confirmó así la muerte de uno de los buscados después de que el capitán del puerto de Senj, Nenad Bugarin, declarara a la prensa local que el cuerpo había sido avistado esta mañana cerca de la bahía de Zavrtnica, en la isla de Krk, desde un helicóptero policial.

Los equipos especializados que ayer, martes, rescataron a dos personas, continuaban hoy buscando al cuarto accidentado.

Los especialistas creen que es aún posible hallarlo con vida gracias a la elevada temperatura del mar y la mejora del clima en la zona tras el fin de la tormenta que el martes azotó la zona con fuertes ráfagas de viento de hasta más de 100 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura.

En medio del temporal, el grupo desapareció en la madrugada del miércoles tras haber zarpado en un pequeño bote inflable a remos del camping Kozica, situado 9 kilómetros al norte de Senj y a unos 60 kilómetros al sur del puerto de Rijeka, en dirección a Senj.

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Los equipos de rescate hallaron primero a una mujer en el mar, cerca de la isla de Krk, unos 20 kilómetros del camping, y luego a un varón, que había logrado salir a unas rocas de Krk.

Ambos están en hospitalizados en el Centro Clínico de Rijeka, en un estado de salud estable.