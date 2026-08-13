Hallan un dron flotando cerca de la orilla de una playa rumana, en el mar Negro

“Puedo confirmar que se trata de un objeto volador no tripulado, que será evaluado por los organismos competentes”, declaró a los medios locales el gobernador del condado de Constanza, Adrian Picoiu.

Varias personas que se encontraban en la playa de Costinesti, en el citado condado, observaron esta mañana un objeto que les parecía ser un dron, flotando cerca de la orilla, junto a un muelle, lo grabaron en vídeo y lo enviaron a las autoridades.

Poco después acudieron al lugar equipos de la policía, la gendarmería, los bomberos, la Guardia Costera y el Servicio de Inteligencia rumano, informa la agencia rumana Agerpres.

En las últimas semanas, las autoridades han intensificado los controles en la costa tras una serie de incidentes con drones marítimos reportados en la zona de Constanza y complejos turísticos cercanos.

A ello se añaden frecuentes alertas por drones cerca o incluso dentro del espacio aéreo de Rumanía, coincidiendo con ataques rusos a la vecina Ucrania.

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La pasada noche, los radares del ejército volvieron a detectar objetos aéreos en el condado de Tulcea, colindante con el de Constanza, y dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron para vigilar la situación.

Según informó hoy un el Ministerio de Defensa en un comunicado, el ejército pudo hacer así un seguimiento de cinco drones, uno de los cuales entró brevemente en el espacio nacional hacia las 01.30 horas, pero luego se alejó.

“El objeto se mantuvo en el espacio aéreo nacional durante unos 10 minutos (...) tras lo cual abandonó el territorio rumano en dirección a Ucrania", precisa la nota.

"Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones enterritorio ucraniano”, añade.

En otro comunicado, el mismo ministerio informó de un incidente similar a las 09.00 hora local de hoy, cuando un dron permaneció unos dos minutos en el espacio rumano antes de dirigirse hacia Ucrania.

Rumanía, miembro de la Alianza Atlántica (OTAN) y de la Unión Europea (UE), comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú desde el comienzo de la guerra.