Industria mexicana de reuniones crecería hasta un 11 % en 2026

La proyección considera el valor de mercado del sector, su derrama económica y la evolución de estos indicadores respecto al año anterior.

En tanto, el valor de mercado del sector ronda los 443.241 millones de pesos mexicanos (unos 25.941 millones de dólares) y su actividad genera más de un millón de empleos directos e indirectos, según datos del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones y Speakers México.

De esta forma, el sector se recupera de la etapa más crítica de la pandemia del covid-19 al cierre de 2020, cuando registró una caída del 58 % en sus ingresos promedio en comparación con 2019.

Luis Valls, director de Speakers México, indicó que durante los meses de confinamiento estricto y parálisis total, la actividad del sector se redujo prácticamente en un 100 %.

Además, a partir de 2021, la industria comenzó una reactivación paulatina, pero debido a la contracción prolongada, el sector solo logró recuperar sus niveles operativos previos a la pandemia hasta 2023.

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Después de seis años de la pandemia y en un entorno donde las redes sociales modificaron la contratación de conferencistas, Speakers México ha apostado por la innovación tecnológica, la capacitación y nuevos modelos de negocio para mantener su relevancia en la industria.

Valls explicó que el mercado de conferencias corporativas enfrenta importantes cambios. Prueba de ello es que antes de la pandemia la empresa realizaba cerca de 380 eventos al año, mientras que en la actualidad organiza unos 200, lo que refleja una reducción cercana al 50 %.

Sin embargo, señaló que la estrategia se centró en dejar de competir por volumen y enfocarse en conferencias de mayor especialización y valor agregado.

"Hoy vendemos especialistas que difícilmente encontrarás en redes sociales o por WhatsApp. Son perfiles que no viven de dar conferencias y cuyo conocimiento tiene mayor valor para las empresas", apuntó.

También, indicó que para reducir gastos como viajes, hospedajes y logística, las empresas modificaron la forma de realizar sus convenciones y ahora privilegian eventos más cortos, en destinos cercanos y con menos asistentes presenciales, aprovechando las transmisiones en línea para llegar al resto de colaboradores.

Según el Ranking Mundial 2025 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), México ocupa el lugar 21 a nivel global y se consolida como el cuarto país de América, solo por detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Speakers México, como parte de su transformación digital, desarrolló una nueva plataforma automatizada, inspirada en el funcionamiento de Airbnb, donde cada conferencista pasa por un proceso de certificación para luego poder administrar su perfil, incluyendo su disponibilidad, materiales, precios y contratación.

Esta plataforma utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) para atender a sus usuarios y cuenta con herramientas integradas como pasarela de pagos, contratos electrónicos y procesos automatizados con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto a clientes como a conferencistas.

Otra apuesta de la agencia es 'Toma la Palabra', una academia enfocada en el desarrollo de habilidades para hablar en público por medio de una metodología denominada 'Storyliving', que busca generar experiencias memorables más allá del tradicional storytelling.

El programa incluye cursos en línea, capacitación personalizada y asesoría para estructurar presentaciones, identificar áreas de autoridad profesional y fortalecer las habilidades comunicativas de profesionales que deban hablar frente a una audiencia como parte de sus labores.

Por último, la agencia fortalece su presencia a través del podcast 'Backstage', en el que entrevista a conferencistas y comparte herramientas para mejorar el posicionamiento y la comercialización.