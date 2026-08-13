Israel sanciona a soldados que alardearon de atar a un gazatí bocabajo a barra de hierro

En la foto, que se viralizó rápidamente en internet con un alto volumen de usuarios recordando otros casos similares, aparece el palestino arrestado en calzoncillos, con los ojos vendados, tumbado bocabajo en una camilla y con las manos, brazos y una pierna atadas a una barra de hierro.

Las FDI, que ya reconocieron los hechos un mes atrás, reportaron ahora que lo ocurrido derivó en "medidas disciplinarias contra varios soldados y comandantes".

"El comandante de la compañía fue destituido de su cargo y transferido a un puesto administrativo, mientras que el subcomandante del batallón recibió una amonestación", dijo el Ejército en un comunicado.

Por su parte, el soldado que inmovilizó al detenido fue condenado a cinco días de detención militar y apartado del servicio de combate, y el que lo fotografió también recibió una sanción de cinco días de privación de libertad.

"Otro soldado fue confinado a su base durante 14 días", indicaron las FDI, que añadieron que "aún no se han determinado las medidas disciplinarias" contra otros dos soldados implicados.

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La mayoría de los militares involucrados pertenecen al batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda, formación que tiene un extenso historial que vincula a algunos de sus integrantes con abusos contra palestinos, lo que hizo que incluso el Gobierno de Estados Unidos barajase imponer sanciones contra ellos en 2024, pero finalmente no fueron adoptadas por el entonces secretario de Estado, Antony Blinken.

Soldados del Netzah Yehuda fueron acusados de estar detrás de la muerte de Omar Assad, un anciano palestino-estadounidense detenido en 2020 y abusado por ellos. La autopsia determinó que murió de un ataque al corazón provocado por el estrés sufrido a causa del maltrato.

El comandante del batallón Netzah Yehuda fue reprendido entonces y dos oficiales destituidos, pero la Fiscalía militar israelí no presentó cargos penales.

La imagen que ha derivado en las sanciones anunciadas ahora comenzó a hacerse viral el pasado 30 de junio, tras ser difundida en redes sociales por un activista palestino, que ya atribuyó su autoría a soldados del batallón Netzah Yehuda, perteneciente a la Brigada Kfir y que ha operado en la devastada Franja de Gaza.

"La fotografía confirma lo que miles de testimonios de detenidos palestinos han revelado, y lo que nosotros y otras organizaciones venimos denunciando desde hace casi tres años", dijo entonces a EFE Oneg Ben Dror, del departamento de Prisioneros y Detenidos de la oenegé Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI).

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 104 detenidos palestinos han muerto en prisiones o centros de detención israelíes, según datos obtenidos por PHRI, muchos de ellos aparentemente como resultado directo de la tortura, la negligencia médica y la privación de alimentos de la que el ministro a cargo de prisiones, Itamar Ben Gvir, presume constantemente

"Los centros de detención israelíes son campos de tortura para palestinos, algo inseparable del genocidio que Israel está cometiendo", añadió Dror, que denunció que los soldados siguen publicando este tipo de fotografías porque las consecuencias son muy limitadas.