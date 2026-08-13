La ONU registra mayor número mensual de muertos y heridos en Ucrania desde marzo de 2022

El mes pasado murieron en territorio bajo control ucraniano al menos 437 civiles y 2.610 resultaron heridos, según verificó la misión, que indicó que el número aún podría aumentar y la cual no tiene acceso a los territorios ucranianos controlados por Rusia.

Esto supone un incremento del 30 % con respecto al mes de junio e incluso de un 70 % en comparación con julio de 2025.

La cifra de muertos, tomada por separado, es la más alta desde mayo de 2022 y la de víctimas que son menores de edad es la más elevada desde abril de 2022.

"Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio. El número de bajas civiles en julio es el más alto que hemos documentado en un sólo mes desde marzo de 2022", declaró la jefa de HRMMU, Danielle Bell.

En lo que va de año, según este organismo, la violencia relacionada con la guerra ha provocado 1.939 muertos y 10.638 heridos, lo que supone un aumento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.434 muertos y 7.216 heridos.

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Es además más del doble que en el mismo periodo de 2024, cuando se documentaron 1.188 muertos y 4.560 heridos.

Una de las ciudades más golpeadas por los ataques rusos fue Kiev, con 54 muertos y 202 heridos en un mes.

La HRMMU destacó que las víctimas civiles crecieron asimismo en la Federación Rusa, donde las autoridades informaron de 79 muertos y 601 heridos por ataques ucranianos en el mes de julio, un dato que la Misión no ha podido verificar de forma independiente.

El comunicado subrayó que las fuerzas rusas han incrementado "de forma significativa" el uso de misiles balísticos y de crucero, de los que lanzaron 429 en julio, más que el doble que el mes anterior.

Los misiles y los drones de largo alcance se mantuvieron como la principal causa de bajas civiles, de las que provocaron el 38 %, con los bombardeos aéreos en segundo lugar, seguidos casi a la par por los impactos de drones de corto alcance cerca del frente.

En total, desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, HRMMU ha verificado la muerte por ataques contra territorio bajo control ucraniano de 16.876 civiles, entre ellos 820 niños, y 51.273 heridos, incluidos 3.126 niños.