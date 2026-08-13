La tercera película de Meritxell Colell, 'Lejos de los árboles', se estrena en Locarno

Protagonizada por Angélica Castelló, José Luís López Cama y Caterina Ramírez, la película, que llegará a las salas de cine el 11 de diciembre y también se mostrará en septiembre en el Festival de San Sebastián, sigue el viaje a Perú de Adela, una artista sonora mexicana nieta de exiliados catalanes.

"Es una carta de amor a los abuelos de quienes nunca pude despedirme; un tributo a los parientes que fueron a la guerra siendo niños, cuyo silencio nos alcanzó a nosotras, sus nietas", comenta la directora.

Coproducida por la española Allegra Films, la peruana Animalita Cine y la italiana Exit Media, la película ha sido rodada en diversas localizaciones de Cataluña y Perú e incluye imágenes históricas inéditas de la llegada de exiliados republicanos a México, procedentes de los archivos familiares Calders y Artís.

En Locarno, certamen que concluye este sábado 15 de agosto con la entrega de galardones, compite con otras 16 películas como 'Princesa Burro', de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, 'A Margem do Rio', de los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho, o 'Nobody's Violence', del canadiense Denis Côté.