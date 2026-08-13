La UE destina 10,5 millones de euros más ante la crisis humanitaria en Birmania

"La magnitud de la crisis humanitaria de Myanmar ha cambiado hasta hacerse irreconocible en los últimos cinco años. Lo que era una crisis que afectaba a cerca de un millón de personas se ha convertido ahora en una de las mayores emergencias humanitarias del mundo, con 16,2 millones de personas necesitadas de asistencia", declaró la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un comunicado.

Esta nueva financiación está dirigida, además, a asistir a las personas afectadas por las recientes inundaciones registradas en varias zonas del país mediante atención sanitaria de emergencia, alimentos, protección, refugio y equipamiento para agua y saneamiento.

El Ejecutivo comunitario también subrayó que "Myanmar encabeza la lista mundial de víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra".

En total, el apoyo humanitario de la UE al país asciende a 49,1 millones de euros en 2026.

El ejército birmano recurre cada vez con mayor frecuencia a bombardeos aéreos contra estructuras civiles en zonas sin interés militar desde julio del año pasado, según un informe del Mecanismo Independiente de Investigación sobre Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicado el miércoles.

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Además, aproximadamente 30.870 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado de febrero de 2021, de las cuales 22.130 continúan detenidas, incluidos 639 menores de edad.