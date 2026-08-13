Las enfermeras protestan en Kenia y paralizan la atención médica en más de 20 condados

La cúpula sindical hizo estas declaraciones durante una marcha de protesta de la que participaron docenas de trabajadores sanitarios en Nairobi hacia la sede del Consejo de Gobernadores (CoG), donde ratificaron que el colectivo no se dejará "intimidar" para poner fin al paro que iniciaron hace 15 días.

El KNUNM denunció que condados como Nyandarua y Mombasa se sumaron recientemente a la directiva del CoG para sancionar a los huelguistas, uniéndose a las administraciones de Kericho, Embu, Kisumu y Uasin Gishu, que ya han emitido cartas de solicitud de justificación, abierto expedientes disciplinarios o iniciado la contratación de personal de reemplazo.

La escalada de tensión se produce después de que el Tribunal de Relaciones de Empleo y Laborales de Mombasa dictara el pasado 5 de agosto una medida cautelar provisional que declaró ilegal la huelga y ordenó la reincorporación incondicional de los sanitarios.

Tras el fallo, el presidente del CoG, Ahmed Abdullahi, instruyó el 6 de agosto a los 47 gobiernos regionales para que tomaran medidas punitivas contra los empleados que desafíen la orden judicial.

Entre sus principales exigencias, las enfermeras reclaman la implementación e inscripción formal ante los tribunales del Convenio Colectivo de Trabajo suscrito en 2017, así como la conversión de los contratos del personal de la Cobertura Sanitaria Universal (UHC) en plazas fijas, permanentes y con derecho a pensión.

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Por su parte, el CoG ha solicitado un margen de tiempo adicional para adecuar el modelo de financiación con el que cubrir las plazas permanentes que demandan los trabajadores de la UHC.

Según estimaciones del sindicato, el conflicto laboral ya ha provocado la interrupción severa de los servicios públicos de salud en más de 22 condados kenianos.