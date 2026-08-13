Lauryn Hill y Wyclef Jean, cabezas de cartel del Global Citizen Festival en Nueva York

El concierto benéfico, que será presentado un año más por Hugh Jackman, ha hecho público su cartel hoy en un comunicado. El evento reunió el año pasado a cerca de 60.000 espectadores.

También forman parte del cartel este año el rapero Shaboozey y el grupo surcoreano TOMORROW X TOGETHER, más conocido como TXT.

La iniciativa se celebra desde 2012 en el marco de la Asamblea General de la ONU, y cada año elige una serie de iniciativas relacionadas con la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

“Es hora de volver a reunirnos en el Great Lawn, en el corazón de Nueva York, para decirle al mundo que es posible acabar con la pobreza extrema”, señaló Hugh Jackman, embajador de Global Citizen, en la nota distribuida por la organización.

“Durante décadas, el mundo ha logrado avances extraordinarios en la lucha contra la pobreza extrema. Eso no ha ocurrido por accidente. Ha ocurrido porque los líderes invirtieron en las personas y las comunidades, las empresas dieron un paso adelante y los ciudadanos exigieron medidas”, declaró Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

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Las entradas son gratuitas y se consiguen completando acciones en la plataforma de Global Citizen, que incluye firmar peticiones o enviar mensajes a representantes políticos.

El festival de este año tiene por objetivo contribuir a abordar tres problemas relacionados con la pobreza extrema: crear oportunidades educativas para 2 millones de niños, apoyar a 1,5 millones de pequeños agricultores y proporcionar electricidad a 2,5 millones de hogares, según señala la organización en un comunicado.