Líder prófugo del partido marxista de Perú reaparece en público tras anulación de prisión

Cerrón, con cuyo partido el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones de 2021, participó en un acto de aniversario de Perú Libre y aseguró que no abandonó el país andino en los dos años y 10 meses que estuvo prófugo.

"Mencionarle a los peruanos que me escuchan por esta vía que siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado, y siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y de parte del partido, por lo tanto, no hay otra cosa más respecto de eso", dijo a medios locales.

La clandestinidad de Cerrón ha sido muy cuestionada por la sociedad y medios peruanos, quienes han criticado que el político realmente no estaba siendo buscado por las autoridades.

En este sentido, el líder de Perú Libre rechazó este jueves haber recibido protección política tanto de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), que también perteneció a su partido, como de otras autoridades.

"Nada tengo que ver con la policía, no he tenido ninguna protección de los entes policiales, ni de los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido", agregó.

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Justo antes de las elecciones generales del 12 de abril, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín.

Pero el médico neurocirujano formado en Cuba mantenía una orden de prisión preventiva por 24 meses, en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre, que fue revocada hace tres semanas por el Tribunal Constitucional.

Pese a permanecer en la clandestinidad, Cerrón fue candidato presidencial en las elecciones de 2026, pero su partido obtuvo el 0,59 % de los votos con poco más de 100.000 sufragios.

El político no estuvo en el debate presidencial, pues había solicitado participar a través de videoconferencia desde el lugar donde permanece escondido, conforme hizo su campaña, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su solicitud.

"El JNE no quiere verme en su debate, porque no es el debate del pueblo, es el espacio que controla el poder oligárquico del país. Tampoco permite la participación de los miembros de la fórmula presidencial de Perú Libre, lo que hará que el pueblo escuche con un solo oído y vea con un solo ojo, ante la ausencia de su representante legítimo", lamentó Cerrón en redes sociales.