Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,8 % interanual en julio

En el séptimo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con junio pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros siete meses del año un alza del 19,3 %.

De acuerdo con el informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,6 % en comparación con junio, mientras que los servicios subieron el 3,1 %, unos datos que ascienden al 29,7 % y el 42,5 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en julio destacan las de recreación y cultura (5 %) como consecuencia de los aumentos en los paquetes turísticos y los servicios culturales por las vacaciones del invierno austral, un receso en el que también se registraron alzas de precios del 2,8 % en restaurantes y hoteles.

La única división que registró deflación fue la prendas de vestir y calzado (-1,3 %), con rebajas de precios por la liquidación de la temporada invernal.

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Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 2 % con respecto a junio.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 29,8 %, con tasas mensuales del 1,8 % en agosto y septiembre.