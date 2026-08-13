Mali anuncia la liberación de 82 militares capturados en el norte del país

Los militares se encuentran a salvo, según un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali, aunque la nota no precisa las circunstancias de su liberación.

El Frente de Liberación del Azawad (FLA), grupo separatista que reivindica esta extensa región del norte de Mali, afirmó en un comunicado que la puesta en libertad se produjo por "razones estrictamente humanitarias".

En contraste con la versión del Ejército maliense, el FLA aseguró que los soldados liberados fueron capturados en combates librados entre 2023 y 2026 entre sus combatientes y las fuerzas malienses.

Desde agosto de 2023, el norte del país vive una nueva escalada de enfrentamientos entre el Ejército y grupos independentistas en la órbita del FLA, apoyados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista y separatista.