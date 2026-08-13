Más de 50 muertos y millones de evacuados por las lluvias y ciclones en países asiáticos

La situación se ha visto agravada por el paso de los ciclones Luis, Maymay y Dolphin, así como por varias tormentas tropicales, que han provocado el desbordamiento de ríos, numerosos deslizamientos de tierra y vías colapsadas, mientras persisten los pronósticos de nuevas precipitaciones en algunas de las zonas afectadas.

Solo en la última semana, autoridades y organizaciones humanitarias contabilizaron 23 muertos en Birmania, 21 en Filipinas y siete en India, con decenas de heridos y miles de familias desplazadas hacia refugios.

La confluencia de tormentas deja hasta ahora cerca de cuatro millones de afectados en Filipinas, 1,2 millones en India y otro medio millón en Birmania.

Estos países han resultado especialmente afectados por el monzón, que se desarrolla normalmente entre junio y septiembre y cada año provoca inundaciones, deslizamientos, cortes de carreteras y víctimas.

En el este de China, los restos de Dolphin obligaron a evacuar a 1,6 millones de personas esta semana debido a lluvias intensas que continuarán hasta este viernes en 10 provincias -incluidas Henan (centro), Shandong (este) y Anhui (este)-, según pronósticos del Centro Meteorológico Nacional.

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En Japón, la tormenta tropical Chan-hom tocó tierra el martes en la prefectura oriental de Ibaraki, cerca de Tokio, dejando cinco heridos leves, cortes de electricidad en aproximadamente 20.000 hogares y cancelación de vuelos.

A esto se suman inundaciones localizadas en cuatro provincias de Laos, incluida la capitalina Vientián, según un reporte de la Cruz Roja local y sin que haya trascendido hasta ahora un balance oficial de víctimas o daños.

Asia está bajo la amenaza de El Niño, el fenómeno que ha calentado las aguas del Pacífico y que se espera que sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, lo que lo podría provocar uno de los mayores desde que comenzaron los registros en 1950.

En julio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos advirtió de que El Niño se extenderá hasta la primavera de 2027 y del aumento de la actividad ciclónica en el Pacífico en lo que resta de 2026.

Esta semana, la empresa británica Eurotempest publicó un estudio que predice una temporada de ciclones "especialmente activa", que ya ha causado estragos en Filipinas y China, cuyos Gobiernos ordenaron la suspensión de clases presenciales en miles de escuelas debido al mal tiempo.

Entretanto, se mantienen condiciones atmosféricas inestables en Japón, por lo que las autoridades prosiguen con la emisión de alertas, mientras que en Birmania los equipos de rescate buscan a dos desaparecidos y ayudan a salir en lanchas a cientos de personas cuyas casas siguen inundadas.