México busca influir con persistentes gestiones en Washington para contener aranceles

Ebrard explicó que su visita más reciente a la capital estadounidense forma parte de contactos semanales para defender los intereses mexicanos ante la Administración de Donald Trump, en momentos en que ambos países avanzan en al revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos de vista”, señaló el funcionario durante una atención a medios tras el lanzamiento de InnovaFest en el central estado de Querétaro.

Uno de los principales planteamientos, detalló, es reducir los aranceles aplicados a los automóviles fabricados en México, que enfrentan una tasa de 25 %, frente al 15 % que, según Ebrard, paga un vehículo producido en Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos.

El secretario sostuvo que México presentó un estudio para justificar un “descuento” arancelario con el argumento de que los vehículos producidos en el país incorporan más partes fabricadas en Estados Unidos que los provenientes de esas economías.

También, dijo que México ha planteado revisar el arancel del 50 % al acero mexicano, al señalar que el país mantiene un déficit comercial de ese producto con Estados Unidos.

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Además, indicó que la delegación mexicana ha pedido que no se impongan nuevos aranceles mientras duren las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

Ebrard defendió que México conserva una posición favorable frente a otros grandes exportadores al mercado estadounidense, al asegurar que paga un arancel efectivo de 3,4 % en los bienes excentos al T-MEC, menor al de sus competidores.

El funcionario añadió que el Gobierno mexicano intervino durante la última semana para normalizar al 100 % las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, y comparó ese esfuerzo con las gestiones realizadas para reanudar el comercio de ganado por la amenaza del gusano barrenador.

Ebrard atribuyó estas gestiones al equipo coordinado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, y aseguró que México mantendrá una estrategia “persistente, perseverante, paciente” en Washington.