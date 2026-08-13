México repatria a 36 ciudadanos afectados por el terremoto en Colombia

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que los 36 mexicanos llegaron a las 00.30 hora local (06.30 GMT) a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el central Estado de México.

El grupo viajó desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, en la ciudad colombiana de Pereira, a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

La aeronave era una de las utilizadas por México para transportar ayuda humanitaria a Colombia ante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los repatriados estuvieron acompañados por personal de la Cancillería y de la Secretaría de la Defensa Nacional y “se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, aseguró la SRE.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana las gestiones realizadas para facilitar el regreso de los ciudadanos mexicanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Embajada de México en Colombia mantiene contacto con los connacionales que permanecen en ese país y requieren asistencia tras el terremoto, según la Cancillería.

Entre las acciones se encuentran las gestiones con aerolíneas comerciales para facilitar su salida y la reubicación de mexicanos que se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales por el sismo.

La repatriación se produce después de que México comenzara el miércoles el envío de ayuda humanitaria solicitada por el Gobierno colombiano para atender a la población afectada.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Pereira con un primer cargamento de 19,5 toneladas de ayuda y personal del Ejército.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que entre el 12 y el 14 de agosto su país prevé enviar un total de 58,5 toneladas de asistencia, incluidas 2.562 despensas, agua y medicamentos.

México también activó desde las primeras horas posteriores al terremoto sus mecanismos de protección consular, después de que varios ciudadanos quedaran afectados por las interrupciones de transporte y los daños provocados por el movimiento telúrico.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes buena parte de Colombia y causó graves daños materiales y centenares de víctimas, especialmente en el oeste del país.