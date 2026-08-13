Multan a una persona en Noruega por despertar a un oso polar con la sirena de un barco

El incidente se produjo este mes en un transbordador que viajaba por el archipiélago ártico de Svalbard, cuando los pasajeros vieron al animal durmiendo en tierra, señaló este jueves en un comunicado el gobernador del archipíelago.

"Una persona a bordo usó la sirena, de modo que el oso se despertó y se movió a otro sitio. Otras personas a bordo del barco informaron al gobernador del incidente", consta en el escrito.

El gobernador considera que el acto fue "molesto" para el oso y que fue intencionado, de ahí que emitiera una multa por violar las leyes medioambientales, que ya ha sido pagada por el infractor.

Situado en el Círculo Polar Ártico, el archipiélago de Svalbard está bajo soberanía noruega, pero un tratado de 1920 permite a todos los países firmantes -casi 40- explotar sus recursos naturales.