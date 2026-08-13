Ocho de cada diez robos a transportistas en México implican violencia, según reporte

El reporte precisó que el 86,3 % de los robos de carga en México se concentró en diez estados del país, con el 46,7 % de todos ellos aglutinados en el Estado de México (18 %), Puebla (17,9 %) y Guanajuato (10,8 %).

Agregó que el 85 % de los robos de carga ocurrieron en días laborables (de lunes a viernes) y la actividad delictiva alcanzó su punto máximo entre el martes y el viernes, concentrando el 73 % de todos los incidentes.

La firma apuntó que las cinco categorías de productos más robadas fueron alimentos y bebidas (30 %), misceláneos (11 %), autopartes (9 %), construcción e industrial (9 %) y combustible (7 %).

Overhaul explicó así que el "robo de carga continúa como una de las principales problemáticas que afectan las cadenas logísticas en el país".

El reporte describe los patrones espaciales y temporales de este delito a nivel país para ayudar a los tomadores de decisiones a establecer estrategias de prevención que reduzcan el riesgo en sus operaciones.

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Además, explicó que los modos de operación de los diferentes grupos delictivos que operan a lo largo del país "pueden variar mediante la identificación de 'hot spots' a nivel regional, estatal y por carretera".