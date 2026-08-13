Organizaciones indígenas de Perú denuncian bombardeo de aeródromo y piden investigación

La Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (ORAU) y la Federación de Comunidades Indígenas del Río Pisqui (Fecoirp) señalaron en un comunicado que el bombardeo ocurrió en el aeródromo de la comunidad nativa Charashmanan, en la región amazónica de Ucayali, y los ha dejado en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia médica.

"Bombardear un aeródromo destinado a atender emergencias y salvar vidas pone directamente en riesgo a la población indígena, pues una eventual emergencia médica podría requerir una evacuación inmediata y no se puede permitir que esta vía fundamental de atención y auxilio sea convertida en un espacio de peligro", indicó el comunicado.

Las organizaciones aseguraron que el suceso ocurrió hacia las 14:00 hora local (19:00 hora GMT) del pasado martes, cuando la comunidad estaba realizando actividades cotidianas.

"Venimos denunciando desde hace años la presencia de cultivos ilegales y pistas clandestinas en la Amazonía peruana. Esta lucha no ha sido ajena a nuestros pueblos, nuestras comunidades y sus líderes han enfrentado amenazas y han perdido valiosos dirigentes por defender sus territorios y contribuir a enfrentar estas actividades ilícitas", agregaron.

En este sentido, las organizaciones reafirmaron su disposición a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal y ofrecieron su experiencia territorial, guías indígenas y estrategias de protección.

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"Sin embargo, consideramos indispensable que cualquier operativo que pueda afectar nuestros territorios y comunidades sea previamente coordinado con nuestras organizaciones y que los pueblos indígenas seamos incorporados de manera efectiva en las políticas y estrategias de prevención y lucha contra estas actividades ilícitas", indicaron.

Las organizaciones no mencionaron a responsables directos del bombardeo en Ucayali, donde los operativos de erradicación están a cargo del Ministerio del Interior, a través de programas realizados por unidades especiales de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Sostuvieron que "la ausencia de coordinación" y participación indígena puede generar "operativos fallidos" que ponen en riesgo la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de sus comunidades.

"Fecoirp y ORAU hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos, se determinen las responsabilidades", remarcaron al exigir que también se respete el carácter legal y comunitario del aeródromo, una infraestructura que fue construida y es mantenida por la comunidad para atender necesidades esenciales de su población.