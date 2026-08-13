Paraguay propone crear un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador del sector

Así lo anunció el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien encabezó esta jornada una reunión con la denominada Mesa Nacional del Sector Eléctrico, que aglutinó a representantes de gremios, especialistas y académicos.

"Por primera vez, sentamos a todos los sectores en una misma mesa para construir juntos el futuro energético del país. Queremos reglas claras e instituciones fuertes para transformar nuestra energía en inversión, industrias, empleo y desarrollo", publicó Peña en la red social X.

El manejo de este sector está actualmente en manos del Viceministerio de Minas y Energía, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En una conferencia de prensa tras la reunión, el vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, dijo que los dos proyectos de ley del Gobierno serán publicados en una plataforma web "para que esté a disposición de los especialistas", gremios y el público en general, quienes podrán realizar aportes y sugerencias a las propuestas.

El presidente de la Unión Industrial Paraguay (UIP), Enrique Duarte, indicó en la misma conferencia de prensa que "un viejo anhelo" del sector eléctrico privado ha sido tener "una estructura orgánica" dentro del Estado, así como contar "de forma urgente" con un organismo regulador que no existe en el país.

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La matriz energética paraguaya se basa en la generación hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 8.760 megavatios que provienen de las centrales binacionales de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina, respectivamente, y de la represa de Acaray, en el departamento de Alto Paraná (este).

La Administración de Peña impulsa una política de diversificación de la matriz energética hacia fuentes alternativas como la solar, el uso de combustible de hidrógeno o los biocombustibles, dado que para el 2030 la potencia instalada disponible "se vería comprometida" en las horas pico de consumo eléctrico, dijo a EFE en mayo pasado el viceministro de Energía y Minas, Mauricio Bejarano.

Paraguay y Estados Unidos firmaron el 4 de agosto pasado en Washington un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil que permitirá al país suramericano hacer un catastro de uranio y tierras raras, al tiempo que allana el camino al posible uso de pequeños reactores para complementar su sistema eléctrico.