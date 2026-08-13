Paramilitares de Sudán dicen haber tomado una ciudad estratégica en frontera con Etiopía

Los paramilitares indicaron en un comunicado que "los valientes héroes de las fuerzas de la Alianza Fundacional Sudanesa (Tasis) -compuesta por las FAR y otros grupos políticos y militares afines- liberaron este jueves la estratégica zona de Kurmuk, liberándola del control del Ejército" sudanés regular.

"Esta victoria se logró tras una heroica batalla librada con inquebrantable valentía y determinación. Nuestras valientes fuerzas infligieron grandes pérdidas al Ejército del Movimiento Islámico, tanto en personal como en material, persiguiendo a sus remanentes, que huyeron derrotados", añadió la nota de las FAR.

Asimismo, afirmó haber incautado "grandes cantidades de armas y municiones, que actualmente se encuentran en inventario".

Hasta el momento, el Ejército no se ha pronunciado al respecto.

Las Fuerzas Armadas sudanesas habían recuperado esta ciudad el pasado 8 de julio del control de las FAR, tras intensos combates.

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Kurmuk tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, lo que la convierte en un punto de importancia militar y logística en las operaciones entre el Ejército y las FAR.

"Este logro es solo un paso hacia la liberación total de la patria y el restablecimiento de Sudán sobre nuevas bases justas que pondrán fin a la opresión y la marginación de todo el pueblo sudanés", aseguraron los paramilitares.

La situación en Sudán ha entrado en una nueva fase de intensificación militar entre las FAR y el Ejército, con combates concentrados sobre todo en Kordofán (centro), Darfur (oeste) y el estado del Nilo Azul (sureste), mientras se agrava la crisis humanitaria.

El Ejército sudanés ha venido ganando posiciones durante las últimas semanas, sobre todo en Kordofán del Norte, y ha tenido importantes avances en Darfur y en el sureste del país, cerca de la frontera con Etiopía.

Aun así, las FAR mantienen capacidad ofensiva, con ataques con drones contra mercados, gasolineras, puentes, barrios y otras infraestructuras, especialmente en Kordofán y Darfur, aunque este miércoles también lanzaron drones contra zonas del estado de Jartum, en el primer ataque de ese tipo contra la capital tras meses de relativa calma, indicaron fuentes militares a EFE.

No obstante, el foco más delicado es Al Obeid, capital de Kordofán del Norte, una ciudad que actúa como nodo logístico y militar clave, que lleva asediada durante más de 18 meses y expuesta a ataques recurrentes de las FAR.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de 14 millones más a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.