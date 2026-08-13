Rumanía paraliza por completo su única central nuclear debido al bajo nivel del Danubio

Según informó el Ministerio de Energía rumano, el segundo reactor, que estaba generando 700 megavatios (MW) de electricidad, se desconectó esta mañana, después de haber hecho lo mismo el pasado 28 de julio con la otra unidad de la planta, de la misma potencia.

Hasta entonces, con sus dos reactores y una capacidad instalada de 1.400 MW, Cernavoda abastecía al 20 % de la demanda eléctrica del país balcánico, de 19 millones de habitantes.

Su cierre temporal se hizo necesario por la caída del caudal del Danubio hasta sus niveles más bajos en los últimos 40 años, acentuada a su vez por varias olas de calor extremo y una prolongada sequía en Europa central.

En la última semana, el ejército rumano intentó en vano elevar el nivel del agua en la zona de captación de Cernavoda mediante diversas obras de ingeniería, como dinamitando rocas en el fondo del agua y hundiendo barcazas cargadas de piedras.

El Instituto Nacional de Hidrología y Gestión del Agua pronostica que hasta el próximo día 19 el caudal del Danubio a su entrada en Rumanía permanecerá estable en sus muy bajos niveles, en torno a los 1.400 metros cúbicos por segundo, cuando la media en esta época del año es de 3.900 metros cúbicos/segundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien las autoridades rumanas están ya desde hace días tomando medidas para incrementar la producción energética de parques eólicos y reactivar centrales de carbón, así como para aumentar la importación de electricidad de otros países, no descartan problemas de suministro.

En un escenario en el que el país no disponga de suficiente energía para importar, la población podría verse obligada a reducir el consumo, advirtió Radu Gabor, ingeniero jefe de seguridad nuclear de la planta, según informó la cadena informativa Antena3.

Las autoridades ya han hecho varios llamamientos para que la población reduzca el consumo de electricidad entre las 19.00 y las 23.00 horas, y varias ciudades adoptaron medidas de ahorro energético, como apagar la iluminación arquitectónica y decorativa o no cargar los autobuses eléctricos en horas críticas.