Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de fallecidos en la guerra

El medio citó como fuente a un diputado ruso que es representante de cuestiones de la Operación Militar Especial (como denomina el bando ruso a la guerra de Ucrania librada desde 2022), Shamsail Saralíev.

La última vez que ambos bandos intercambiaron cadáveres fue el 16 de julio, cuando los ucranianos entregaron 31 cuerpos a cambio de los 501 que entregaron los rusos.

Tras la paralización de las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto a finales de febrero de este año -cuando Estados Unidos, parte mediadora, pasó a centrarse en la guerra de Irán- Rusia y Ucrania únicamente han continuado sus contactos diplomáticos en el aspecto humanitario.

Ello incluye los intercambios de cadáveres en el frente y la devolución de niños que fueron separados de sus familias por culpa de la guerra.