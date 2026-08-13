Mundo
13 de agosto de 2026 a la - 06:30

Save the Children cifra en 4.000 los niños sin identificar en Ceuta tras la entrada masiva

Imagen sin descripción

Ceuta (España), 13 ago (EFE).- Unos 4.000 menores continúan fuera del sistema de protección de la ciudad española de Ceuta, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a los servicios sociales, según Save the Children, dos semanas después de la entrada masiva de unas 80.000 personas de manera irregular por la frontera marroquí.

Por EFE

Muchos de estos niños y adolescentes permanecen en la calle sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos, informó esta ONG.

Alrededor de 1.500 menores se encuentran actualmente dentro del sistema de protección, según la estimación de Save the Children, y precisó que la cifra de los que están pendientes de identificación es una estimación debido a la dificultad para localizar a todos los que permanecen en distintos puntos de esta ciudad española del norte de África.

Entre los menores que continúan en la calle, el equipo de la organización identificó a niños y niñas solos, algunos menores de 16 años, una situación que preocupa especialmente por el riesgo de exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

"Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", advirtió la especialista en migraciones de Save the Children Jennifer Zuppiroli.

Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales están habilitando espacios de acogida y proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, además de tratar de identificar a los menores que permanecen fuera del sistema.

La ONG asegura que en algunos lugares habilitados de emergencia la alimentación se limita a una comida diaria y faltan productos de higiene.

Entre las personas atendidas hay familias con bebés y niños pequeños, incluidas madres que se encuentran solas con sus hijos.