Sheinbaum tiene videollamada con Lula da Silva sobre colaboración entre Pemex y Petrobras

"En videollamada, tuve una muy buena conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

El pasado 7 de agosto se informó que la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex, que en junio firmaron un acuerdo de cooperación para evaluar y desarrollar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, negociaban un segundo acuerdo para actuar conjuntamente también en las áreas de refino y venta de combustibles.

"La asociación con Pemex tiene dos vertientes. Una primera para explorar y producir conjuntamente en aguas mexicanas del Golfo de México, tanto someras como profundas, y la segunda para cooperar en acciones de refino y de mercado", afirmó el pasado viernes la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, en una rueda de prensa.

La dirigente dijo que la cooperación en el área de exploración y extracción ya cuenta con un memorando de entendimiento firmado y en marcha, mientras que el acuerdo de cooperación en el área de refino, procesamiento y venta de derivados está listo para ser firmado.

El acuerdo firmado por ambas compañías el pasado 23 de junio en Río de Janeiro permite a Pemex acceder a la gran experiencia de Petrobras en operaciones marítimas complejas, mientras que para Petrobras, el acuerdo representa una oportunidad para reponer reservas, diversificar su cartera y posicionarse en una zona del Golfo poco explorada.

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En su mensaje, la mandataria mexicana reconoció los resultados alcanzados por el presidente Lula da Silva al frente de Brasil: "La economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo", dijo.

Sheinbaum también destacó el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales que, dijo, "han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños".

Además, apuntó que México y Brasil comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía.

"Estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podemos fortalecer todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos. Seguimos construyendo una relación bilateral cada vez más sólida, en beneficio de nuestros pueblos", cerró la mandataria.

Sheinbaum y Lula da silva han mantenido una postura de coordinación y diálogo regional en el contexto de las políticas y la incertidumbre generada desde el regreso al poder de Donald Trump en Estados Unidos.