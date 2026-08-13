Travis Kelce, marido de Taylor Swift, dice que su boda fue "la mejor noche" de su vida

El deportista hizo estas declaraciones durante un entrenamiento de su equipo, los Kansas City Chiefs , según publica la revista People.

Kelce añadió que fue "una noche de locura" y que la velada estuvo "llena de mucha celebración", antes de comentar a los periodistas que ahora centrará su atención en el fútbol americano.

Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante unos 1.000 invitados, entre ellos grandes nombres como Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone o Brad Pitt.

También asistieron varios compañeros de equipo de Kelce y el entrenador del equipo, Andy Reid, así como destacadas figuras de la NFL como Tom Brady y Rob Gronkowski, entre otros.

La pareja celebró su enlace en un evento marcado por la privacidad y según reveló el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, pagaron los 160.000 dólares de los permisos policiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Taylor Swift llevó un diseño de Dior para el evento, que se celebró en un Maddison Square Garden en el que se recreó un jardín.