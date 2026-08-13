Trump impone un arancel del 100 % a drones con sensores térmicos y sus componentes

La medida, anunciada por la Casa Blanca, también contempla un gravamen del 25 % para determinados drones más pequeños que no cuentan con esas capacidades y para otros componentes.

En el caso de productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se aplicará un arancel del 15 %, mientras que los procedentes del Reino Unido tendrán uno del 10 %, siempre que cumplan los requisitos de origen establecidos por Washington.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor 21 días después de la firma de la proclamación, aunque los correspondientes a componentes que no sean considerados especialmente sensibles comenzarán a aplicarse 180 días después.

La Casa Blanca señaló que la medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros para componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados y fortalecer la producción nacional.

La Administración Trump justificó la decisión por el creciente papel de los drones en los conflictos armados modernos y por los riesgos de seguridad y ciberseguridad derivados de las cadenas de suministro extranjeras.

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El Gobierno también autorizó al secretario de Comercio a establecer un programa de incentivos para empresas que realicen nuevas inversiones en la fabricación de drones y sus componentes dentro de Estados Unidos.