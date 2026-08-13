Un empresario confiesa el ataque contra famoso periodista italiano para darle popularidad

Lavitola admitió tras haber sido detenido que fue quien ideó el atentado contra Ranucci, presentador del exitoso programa Report de la televisión pública Rai 3, explicó su abogado, Sergio Cola, quien agregó que planeó el ataque para reforzar la seguridad de Ranucci y así protegerlo de posibles ataques reales.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 16 de octubre de 2025 frente a la vivienda de Ranucci en Pomezia, localidad situada cerca de Roma. Dos de los coches de Ranucci quedaron destruidos, pero no hubo heridos.

A finales de junio, cuatro personas fueron arrestadas acusadas de perpetrar el atentado y, pocos días después, Lavitola fue investigado por presuntamente instigarlo: un giro sorprendente por varias razones, empezando por el hecho de que Ranucci y Lavitola son amigos íntimos.

Según la fiscalía de Roma, Lavitola instruyó a un empleado de su restaurante, Clesio Tavares Gomes, de 47 años y origen camerunés, para que encontrara a alguien capaz de recuperar explosivos y detonarlos frente a la casa de Ranucci. Luego, organizó el viaje de Gomes a Camerún.

El suceso se ha convertido en el caso mediático de estos meses e incluso han intervenido miembros del Gobierno que han pedido que Ranucci sea apartado de la RAI.

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La teoría de la Dirección Antimafia del distrito de Roma es que Lavitola planeó el ataque "con el objetivo de aumentar su notoriedad pública e impulsar su imagen para un posible futuro político", explican los medios, que creen que "el periodista desconocía por completo cualquier plan".

Una versión "impactante" que "confirma el delirante teatro de la locura", declaró a la prensa el abogado del periodista, Roberto De Vita, quien recuerda que Ranucci ha tenido guardaespaldas permanente desde 2021 y que su popularidad ha sido "extremadamente alta" desde hace tiempo.

Lavitola tiene una larga trayectoria judicial y estuvo encarcelado en Nápoles entre 2012 y 2016.

En julio de 2014 fue condenado a 16 meses de prisión por intentar extorsionar al ex primer ministro Silvio Berlusconi, a quien amenazó con divulgar informaciones sobre sus polémicas fiestas con mujeres.

Lavitola también fue procesado junto a Berlusconi por el supuesto soborno de varios senadores para provocar la caída del Gobierno de Romano Prodi en 2008.

El empresario fue condenado asimismo en primera instancia a otros tres años de cárcel por intentar extorsionar a la constructora italiana Impregilo para que financiara una obra en Panamá.