Al menos 18 muertos en ataque atribuido a paramilitares al suroeste de Al Obeid, en Sudán

Así lo indicó este viernes en un comunicado el comisionado de ayuda humanitaria del estado de Kordofán del Norte, Mohamed Ismail, que añadió que las zonas atacadas fueron Um Arda y Jabal Hashaba, en las que se "agredieron a civiles y saquearon sus propiedades antes de huir".

También afirmó que al menos 350 familias fueron desplazadas de Al Obeid, una ciudad que actúa como nodo logístico y militar clave, y que está expuesta a ataques recurrentes de las FAR.

Hasta el momento, los paramilitares no han reaccionado ante esta información.

Esta acción atribuida a las FAR se produce en medio de la escalada de los combates en las regiones de Kordofán, Darfur y en el estado del Nilo Azul.

Además, la ONU ha advertido en varias ocasiones sobre una inminente catástrofe humanitaria y de derechos humanos en Al Obeid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.