Argentina oficializa flexibilización de los préstamos bancarios en dólares para empresas

La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes por la noche en una edición complementaria del Boletín Oficial.

El decreto, que entró en vigor este mismo viernes, permite destinar fondos provenientes de depósitos en moneda extranjera a financiar empresas con ingresos habituales vinculados directa o indirectamente al comercio exterior, así como a otras personas jurídicas, de acuerdo con la normativa que establezca el Banco Central (BCRA).

En el marco de las restricciones cambiarias que aún persisten en Argentina, los bancos solo podían conceder hasta ahora préstamos en dólares a empresas y otras personas jurídicas que generaran divisas mediante exportaciones.

A partir de ahora, las entidades financieras podrán conceder créditos en dólares a todo tipo de compañías.

La medida fue anunciada el jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una rueda de prensa: "Es una medida que va a ser excelentemente bien recibida por todas las industrias y también por el sistema financiero".

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Esta flexibilización era reclamada por el sector empresarial, que había manifestado dificultades para acceder a financiación.

La nueva normativa establece que los préstamos a empresas que hasta ahora no estaban habilitadas para acceder a estos créditos no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15 % de los depósitos en dólares de cada banco.

Esas financiaciones tendrán un requisito de capital mínimo equivalente al 125 % del aplicable a otros créditos comparables y computarán por 1,25 veces su valor para determinar los límites de exposición crediticia de las entidades.

La medida mantiene, además, la obligación de que las empresas que tomen créditos en dólares liquiden esas divisas en el mercado cambiario, lo que, según había explicado Caputo, podría generar una mayor oferta de dólares.

Según los datos incluidos en el decreto, los depósitos del sector privado en dólares ascienden a 39.336 millones de dólares, mientras que los préstamos en esa moneda alcanzan los 23.716 millones de dólares.

El Ejecutivo consideró necesario canalizar esos ahorros hacia el sistema financiero para aumentar la inversión y favorecer el crecimiento económico.