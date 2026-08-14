Confiscan 243 kilos de cocaína en un camión neerlandés procedente de España

La operación tuvo lugar el pasado sábado en la autopista A-10 a la altura de Orleans, en el centro de Francia, cuando el camión fue controlado tras haber recibido una información por posible transporte de sustancias ilícitas, señaló Aduanas en un comunicado.

Tras un registro profundo de la carga, entre los paquetes de paja los agentes hallaron 200 bolsas de cocaína y procedieron a la detención del chófer, también de nacionalidad neerlandesa.

El mismo aseguró que efectuaba un trayecto entre España y Países Bajos y pidió tiempo para preparar su defensa, por lo que su comparecencia ante los tribunales fue fijada para el próximo 12 de octubre.

El servicio francés de aduanas señaló que el año pasado confiscaron 31,26 toneladas de cocaína en el mercado negro.